Aggredita e rapinata sulla porta di casa: 72enne se la cava con 15 punti di sutura alla testa

UDINE – Aggredita e rapinata sulla porta di casa. E’ successo sabato 29 dicembre nella zona nord di Udine. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Colpita due volte alla testa

La donna, 72 anni, stava rientrando a casa quando, dopo aver superato il cancelletto che porta all’ingresso del vano scale (risiede in un condominio di 4 appartamenti), è stata colpita alla testa da un malvivente. Finita a terra ha iniziato a urlare e a quel punto il ladro l’ha colpita di nuovo per farla tacere, rubandole la borsetta con dentro documenti, carte di credito e circa 140 euro in contanti.

15 punti di sutura

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale. Se l’è cavata con una quindicina di punti alla testa. Del caso si sta occupando la Squadra volanti della questura di Udine.