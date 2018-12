Scontro tra un'auto e una motocicletta: centauro finisce in ospedale

UDINE – Incidente stradale, nella mattinata di domenica 30 dicembre, a Udine, in via Marco Volpe. A scontrarsi sono stati una una vettura marca Renault e una moto Kawasaki. La persona che si trovava in sella al mezzo a due ruote è finita sull’asfalto ed è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici del 118. L’uomo è stato portato in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio dei vigili, che però confermano come sia stata l’auto, condotta da una donna, a finire addosso alla motocicletta.