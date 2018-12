Perseguita la ex minacciandola e insultandola: 23enne in manette

UDINE – Per la sua ex fidanzata era diventato un vero incubo. Pedinamenti, minacce, insulti. Finalmente, dopo l’ultimo episodio, un 23enne albanese ma residente nell’hinterland udinese, è stato arrestato delle Volanti della Questura di Udine per atti persecutori. La vittima di questi episodi di stanking è una 20enne friulana, la cui unica colpa è stata quella di aver chiuso la storia dopo 4 anni.

Le manette sono scattate il 30 dicembre, dopo che l’uomo ha fatto una vera e propria sceneggiata all’ex compagna davanti agli amici di lei in una discoteca. Dopo essere stato allontanato, il 23enne ha continuato a stare addosso alla 20enne e quindi è arrivato l’arresto.