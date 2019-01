Cade da tre metri mentre festeggia il Capodanno: ferito un 41enne

CLAUT - Si è procurato una profonda ferita al capo mentre festeggiava l'arrivo dell'anno nuovo con alcuni amici a Casera Podestine, in comune di Claut, nel Parco delle Dolomiti Friulane. Un triestino del 1977, L. L. è stato prontamente raggiunto dai tecnici della stazione Valcellina del Soccorso Alpino e speleologico su chiamata del Nue112/Sores.

L'allarme è scattato verso le 20

La chiamata è arrivata intorno alle 20 grazie alla segnalazione di uno dei compagni del ferito che ha dovuto scendere per un tratto a piedi lungo la Valle di Gére per trovare campo ed effettuare la chiamata con il cellulare. Tale valle è percorribile solamente a piedi oppure con un mezzo fuoristrada, essendo di per sé il letto di un torrente e dunque non agibile con l'ambulanza. Infatti per risalire i circa quattro chilometri è stato necessario trasportare anche il personale medico dell'ambulanza, fermatasi nella frazione di Lesis di Claut, con un secondo mezzo fuoristrada di uno dei soccorritori, mentre nel frattempo un primo mezzo fuoristrada aveva già raggiunto la casera per i primi soccorsi.

Intervento concluso verso le 22

Pare che l'uomo sia caduto da circa tre metri di altezza battendo la testa, ma non ha mai perso conoscenza. I tecnici del Soccorso Alpino lo hanno consegnato all'ambulanza e l'intervento si è concluso intorno alle 22. In tutto vi hanno preso parte, sul posto e in stazione nove uomini del Soccorso Alpino e speleologico. Insieme alla stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico era presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco.