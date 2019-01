Danneggiato l'albero presepiale a Pozzuolo del Friuli

POZZUOLO DEL FRIULI - Vandali in azione a Pozzuolo del Friuli, dov'è stato danneggiato l'albero presepiale realizzato in via del Mercato. E' stato Marcellino Petris a denunciare l'accaduto sul gruppo Facebook 'Sei di Pozzuolo se...', scagliandosi contro chi ha danneggiato il lavoro di un gruppo di volontari.

«Eccoci qui, puntuali come sempre! Questo è ciò che ho trovato stamattina nello spazio dove abbiamo allestito (con tanto impegno e lavoro) l’albero presepiale di via del Mercato - questo l'inizio del post di Petris -. Come sempre tanto impegno viene vanificato da quattro ragazzini invertebrati bulletti di paese che si credono gangster intoccabili! Purtroppo sono anche senza attributi perché se la prendono con delle cose, ma del resto è l’unica cosa che possono fare,sono dei vigliacchetti senza interessi intelligenti che sfogano la loro frustrazione su oggetti inanimati. Possibile che non abbiano altro da fare che andare in giro di notte a fare vandalismi? Che genitori ci sono dietro questi quattro deficienti? Non si accorgono di niente oppure ridono di quello che fanno i loro figlioli?».

Parole cariche di amarezza quelle di Petris, che conclude così: «Ragazzi, se avete gli attributi come volete far credere,venite da me, vi scusate e assieme rimettiamo a posto tutto! Ah,dimenticavo...non lo farete mai perché non ne avete il coraggio! Buon anno, con l’augurio che diventiate finalmente adulti, e non solo anagraficamente!».