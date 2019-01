Dramma in Carnia: bimba muore poco prima del parto

TOLMEZZO - Purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere prima di venire alla luce. E’ accaduto all’ospedale di Tolmezzo l’ultimo giorno del 2018. La futura madre, 31enne di Forni di Sopra, ormai prossima alla scadenza, quando le contrazioni si sono fatte più frequenti ha deciso di recarsi all’ospedale di Tolmezzo.

Una gioia trasformatasi in tragedia

La gioia per l’imminente nascita della piccola Celeste, in breve si è trasformata in tragedia. I medici del nosocomio carnico si sono accorti che il cuoricino della piccola aveva smesso di battere. Ancora da chiarire le cause della morte, che probabilmente saranno stabilite attraverso un’autopsia. E' probabile si sia trattato di un arresto cardio-circolatorio a provocare il decesso.

Comunità in lutto

Straziante il dolore dei parenti e della comunità di Forni di Sopra, colpita da questa morte prematura. Proprio nel centro dolomitico, la 31enne, Anna Pavoni, ricopre il ruolo di assessore comunale.