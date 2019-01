Concerto dell’Epifania a Lignano: di scena l’Orchestra da Camera del Fvg

LIGNANO – Si conclude domenica 6 gennaio 2019 la tournée dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia diretta dal Maestro Romolo Gessi, protagonista nelle scorse settimane nei teatri del nord-est, in Slovenia e in Austria. Appuntamento alle 16 nel Duomo di Lignano Sabbiadoro, a ingresso gratuito, con il tradizionale Concerto dell’Epifania. In programma Musica spirituale e colonne sonore nei grandi film di Hollywood. Sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Concerto dell’Epifania è promosso dal Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico di Lignano Sabbiadoro, con la collaborazione di Associazione musicale Aurora Ensemble, Comune di Mossa, Circolo Culturale Jacques Maritain, Associazione Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Associazione Tavola Sferica.

Si inizierà con 'Dolce Sentire', celeberrimo brano tratto dal film 'Fratello Sole, Sorella Luna', ispirato alla vita di San Francesco. Seguirà un altro inno, tra i più famosi di ispirazione sacra, 'Nearer, My God, to Thee', tratto dal film Titanic: fu questa l'ultima musica a essere suonata dall'orchestra del transatlantico prima dell'affondamento. Il concerto proseguirà con un omaggio a Leonard Bernstein con la Suite da West Side Story. Verranno quindi proposti grandi altri successi cinematografici, come le melodie da La La Land, vincitore di sei Premi Oscar nel 2017, proseguendo con l’Orologio Sincopato, di Leroy Anderson, colonna sonora di The Late Night Show, per concludere in grande stile con la musica di John Williams, rievocando le favolose atmosfere di Indiana Jones.

Romolo Gessi è principale direttore ospite dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg, ed è direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. E’ stato docente di direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano, al Centro Lirico Internazionale di Adria, al Corso di perfezionamento europeo di Spoleto e direttore musicale dell'Orchestra Cantelli di Milano. Ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in varie nazioni d’Europa e d’America, con orchestre e solisti di grande rilevanza internazionale. Molto apprezzate sono state le sue collaborazioni con la rete televisiva Italia Uno, per la quale ha diretto, con l’Orchestra Cantelli, gli spettacoli Ice Christmas Gala 2009, Capodanno on Ice 2012 e 2013, trasmessi in oltre 20 nazioni. E’ docente al Conservatorio di Trieste e titolare del corso di Direzione d’orchestra all’Accademia europea di Vicenza, al Laboratorio lirico OperAverona e ai Berliner Meisterkurse. E’ inoltre professore ospite all’Accademia di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia, all’Accademia della Musica e delle Arti di Tirana e al ConservatoireRoyal de Mons.