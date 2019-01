Il Vitello d'Oro apre il suo ristorante temporaneo al Visionario

UDINE – Il 2019 del Visionario comincia con una grande novità per tutti gli appassionati di cinema ma anche del buon cibo e della cucina di qualità: apre infatti giovedì 3 gennaio alle 19 il ristorante temporaneo del Vitello d’Oro! Lo storico locale udinese, punto di riferimento della ristorazione in città, ha infatti chiuso per restauro la sede di via Valvason e ha scelto di spostarsi per i prossimi tre mesi proprio al 1° piano del Visionario, nello spazio bar.

Una cucina a vista e un menu speciale, tra grandi classici e nuove proposte ispirate dall’inedita location (come il fritto 'Visionario'), attenderanno la clientela del Vitello d’Oro e del cinema di via Asquini. Il ristorante temporaneo sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 19 alle 23 (per informazioni e prenotazioni: 0432 508982 - 366 7548376).