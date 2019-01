'Van Gogh, Tra il Grano e il Cielo', in onda il documentario con le musica di Remo Anzovino

UDINE - Dopo il grande successo al cinema (distribuito in 50 Paesi del mondo), giovedì sera va in onda in prima tv, alle ore 21.15 su Sky Arte, il documentario 'Van Gogh, Tra il Grano e il Cielo' con la colonna sonora originale del pianista compositore Remo Anzovino, regalando agli spettatori un'immersione nell'esistenza del genio olandese, attraverso il lascito di Helene Kröller Müller, la più grande collezionista privata di opere del pittore che acquisto oltre 300 opere dopo neanche vent'anni dalla morte.

Il racconto filmico, narrato dall'attrice Valeria Bruni Tedeschi nella chiesa di Auvers-sur-Oise, che Van Gogh dipinse qualche settimana prima di suicidarsi in un campo poco distante, evoca l'unione spirituale di due persone che non si incontrarono mai durante la loro vita (Helene Kröller Müller aveva 11 anni quando Van Gogh morì nel 1890), ma che condividere la stessa tensione verso l'assoluto, la stessa ricerca di una dimensione religiosa e artistica pura, senza compromessi. Due universi interiori dominati dall'inquietudine e dal tormento, che entrambi hanno espresso attraverso una grande mole di missive di altissima qualità letteraria: fonti storiche insostituibili ed elemento suggestivo che punteggia la narrazione del documentario.

Un film delicato ed emozionante, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, diretto da Giovanni Piscaglia, con la partecipazione straordinaria di Valeria Bruni Tedeschi e la consulenza scientifica di Marco Goldin, impreziosito dalle melodie dell'artista pordenonese scritte appositamente per questa nuova opera.