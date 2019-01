Catturato latitante croato: era stato condannato per rapina e furto

UDINE – Era ricercato dopo una condanna rapina, furto, violazione di leggi in materia di immigrazione da un paio d’anni. Una latitanza terminata il 30 dicembre, quando la Polizia stradale croata ha arrestato il 29enne Slavonski Brod.

Fondamentale è stato il supporto investigativo dei carabinieri di Udine nell’ambito dell’attività di Cooperazione Internazionale di Polizia. Il mandato di cattura era stato emesso dalla Procura del capoluogo friulano.

L’uomo deve scontare la pena detentiva di 9 anni, 6 mesi e 16 giorni di reclusione in quanto responsabile dei reati di rapina, furto, violazione di leggi in materia di immigrazione e altro, commessi in Friuli e in altre parti del territorio nazionale dal 2004 al 2017.