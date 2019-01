UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 4 gennaio, prevede cielo da poco nuvoloso a variabile per velature che specie nel pomeriggio potranno essere anche consistenti.

Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata in attenuazione. Giornata fredda, con le temperature che, in pianura, scenderanno di 10 gradi sotto lo zero.