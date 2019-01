I ladri entrano in casa e gettano due gatti dalla finestra

UDINE – Non si sono limitati a rovistare nell’appartamento, ma, per agire indisturbati, hanno lanciato i due gatti presenti in casa dalla finestra. E’ successo a Udine mercoledì pomeriggio in pieno centro, in vicolo Pulesi. Al rientro della proprietaria l’amara sorpresa: non solo l’appartamento al primo piano era stato ripulito, ma dei due felini non c’era traccia. Trovando la finestra aperta, la padrona di casa ha subito intuito il destino capitato ai suoi gatti. Per questo è stato lanciato un appello su Facebook, nella speranza che qualcuno possa aver notato i due animali domestici.

Nella giornata di giovedì è stato recuperato il maschio rosso, Mao. All’appello manca ancora una micia tricolore di 8 mesi, Roxie. La zona delle ricerche (e di qualche avvistamento) è quella che va da via Mercatovecchio a vicolo Pulesi fino a via Sarpi. In caso di informazioni utili c’è un numero da contattare: il 3487277662. Il furto nell’appartamento è stato denunciato in Questura.