Vede la Polizia e tenta di disfarsi della droga: arrestato pakistano

UDINE – Un 26enne pakistano è stato trovato in possesso di sei pezzi di hashish, per un peso complessivo di 35,5 grammi, e un’altra confezione contenente cocaina. Il fatto è accaduto mercoledì in Borgo Stazione, dove il giovane, alla vista di una pattuglia della Questura di Udine, prima ha cercato di allontanarsi, poi ha gettato l’involucro con la droga in una fioriera.

Arrestato per detenzione e spaccio di droga

I poliziotti però si sono accorti di tutti e dopo averlo raggiunto (si tratta di un richiedente asilo), hanno recuperato la sostanza stupefacente. Accompagnato negli uffici della Questura, terminata la redazione degli atti, il giovane M.B., è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e trasferito nel carcere di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.