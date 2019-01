La prorompente friulana Taylor Mega sull'Isola dei Famosi

UDINE – Prima insieme a Flavio Briatore, poi insieme a Sfera Ebbasta, con in mezzo un’annunciata partecipazione al Grande Fratello Vip (poi tramontata). Ora Taylor Mega, l'influencer e instagrammer friulana di Carlino (al secolo Elisa Todisco) torna a far parlare di sé per essere indicata come naufraga nella prossima Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 dal prossimo 24 gennaio. La conferma è arrivata dalla rivista Spy nelle scorse ore.

Il resto del cast

Insieme a Taylor Mega, all’Isola dei Famosi ci saranno l’ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista convertito alla fede Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, l’ex ‘gatta morta’ del Grande Fratello Marina La Rosa, Alvin, l’ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Non mancheranno certamente le sorprese, ma questa volta la presenza della friulana pare certa.