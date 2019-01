Mercato di gennaio: a Udine in arrivo Zeegelaar e Okaka

UDINE - Arriveranno con ogni probabilità dal Watford della galassia Pozzo i primi due rinforzi del mercato di gennaio per l'Udinese di Davide Nicola. Sembra quasi fatta ormai per l'arrivo in bianconero, con la formula del prestito, sia di Zeegelaar sia di Okaka.

Il terzino sinistro olandese Marvin Zeegelar, 28 anni, giunto alla corte inglese nel 2017 dallo Sporting Lisbona, è pronto a ripartire non avendo trovato spazio sotto la guida di Javi Gracia. La destinazione è in bianconero come anticipano anche i quotidiani locali della cittadina dell'area londinese. Il suo arrivo aprirebbe alla cessione di Pezzella. Dal Watford è in arrivo anche Stefan Okaka. Decisivo, per il ritorno in Italia dell'ex attaccante di Sampdoria e Roma, l'intervento del responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè.

Okaka potrebbe essere a Udine già sabato per le visite mediche. L'attacco, insieme al centrocampo, è proprio il reparto in cui era atteso almeno un innesto, in attesa che Teodorczyk recuperi dall'infortunio.