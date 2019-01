Fermati due spacciatori nigeriani a Udine Sud: in auto con 2 kg di marijuana

UDINE – Il personale della quadra Volanti di del capoluogo friulano ha intercettato due spacciatori nigeriani durante un controllo al casello autostradale di Udine Sud. A finire nei guai sono stati un 32enne e una 40enne, il primo residente a Udine, la seconda a Pasian di Prato, che viaggiavano sulla stessa automobile.

Trovati 2kg di marijuana

Nell’auto del 32enne, in seguito a una perquisizione effettuata con l’ausilio degli agenti della Squadra Mobile di Udine, sono stati trovati 2 chilogrammi di marijuana contenuti in un grosso involucro in cellophane. Nella sua abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti altri 4 involucri con 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 200 euro, probabile profitto dell’attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Udine, la donna in quello di Trieste.