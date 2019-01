Inizia il girone di ritorno: il Tavagnacco gioca a Bergamo

TAVAGNACCO - Prima giornata del girone di ritorno per il Tavagnacco, che dopo la sosta natalizia riparte dal campo dell’Orobica. Si gioca sabato 5 gennaio alle 14.30. Le friulane arrivano a questa sfida con 14 punti in classifica e dopo la bella vittoria sul campo della Florentia. Le bergamasche, invece, nell’ultimo turno del 2018 sono state battute dal Sassuolo e sono il fanalino di coda della serie A.

Per la sfida di sabato mister Marco Rossi dovrà fare a meno del capitano Elisa Camporese, squalificato, e del difensore Sara Mella, fermato da un problema a un ginocchio. Dovrà essere quindi ridisegnata la retroguardia della squadra friulana. Tra le note positive, il fatto che l’ultima arrivata in casa gialloblu, Chiara Pasqualini, sarà a disposizione.

«Dobbiamo scendere in campo senza pensare al divario di punti in classifica, mantenendo alta la concentrazione per tutti i 90 minuti – chiarisce mister Rossi –. In questo momento ci siamo posti due obiettivi: uno a breve termine, che riguarda la conquista dei 3 punti a Bergamo, e uno a medio-lungo termine, che è il raggiungimento di una quota salvezza per farci stare tranquille. Crediamo che arrivati a 23 o 24 punti, potremo ritenerci fuori dalla zona pericolo e fare un altro campionato, spostando l’asticella più in alto».

Le altre partite della giornata: Florentia-Hellas Verona, Milan-Pink Bari, Mozzanica-Fiorentina, Chievo Verona-Juventus (domenica ore 12.30), Roma-Sassuolo (domenica ore 15).