Investimento in via Baldasseria Bassa: donna gravissima

UDINE – Una 43enne colombiana è stata investita sabato 5 gennaio mentre attraversava la strada in via Baldasseria Bassa, a Udine. La donna, dopo essere stata soccorsa dal personale del 118, è stata portata all’ospedale di Udine in condizioni disperate.

Il fatto si è verificato poco prima delle 6.30. E essere coinvolta nell’incidente è stata una Fiat Punto condotta da un nigeriano di 38 anni. L’impatto con la donna è stato violentissimo, tanto da sbalzarla una decina di metri oltre il luogo dell’impatto.

Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti Polizia stradale e carabinieri di Udine.