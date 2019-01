UDINE - L'Osmer Fvg, per il giorno dell'Epifania, prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ad ovest, più variabile in montagna e ad est. In quota soffierà vento sostenuto da nord.

Zero termico tra i 1.300 metri e i 1.600 metri circa ma con inversione termica al mattino a fondovalle. Dalla sera Bora sulla costa.