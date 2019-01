Incidente a Campolessi di Gemona: morto un 64enne

GEMONA – Incidente mortale, nella mattinata di sabato 5 gennaio, a Campolessi di Gemona. A perdere la vita è stato un 64enne del posto. L’uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua Renault Clio, finendo contro una Nissan ferma al semaforo.

Il fatto è avvenuto verso le 11 sulla statale 13 Pontebbana. Per il 64enne non c’è stato nulla da fare. Nessun problema per il 21enne alla guida della Nissan.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Buja e Gemona con i vigili del fuoco oltre al personale del 118.