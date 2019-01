Sella Nevea, si cerca uno speleologo disperso nall'Abisso Rolo

CHIUSAFORTE - Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio, poco dopo mezzanotte, il Cnsas è stato allertato per il mancato rientro di uno speleologo dall'Abisso Rolo. Questa persona faceva parte di un gruppo che era in esplorazione all'interno della grotta: probabilmente ha sbagliato strada trovandosi in un altro ramo che sbocca nella parete del Bila Pec, a lato delle pista da sci del Canin.

Il disperso avrebbe fatto capire a quelli all'esterno che sarebbe tornata indietro. Non avendo ancora sue notizie, i compagni hanno avvisato i soccorsi. Sei tecnici del soccorso speleologico erano già sul posto e sono stati raggiunti nella notte da altri otto partiti da Trieste.