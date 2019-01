LESTIZZA - Un vasto incendio ha distrutto un deposito di rotoballle nel territorio di Lestizza, in via Montenero. L'allarme è scattato poco dopo le 20 di sabato 5 gennaio. Fiamme alte e fumo denso hanno messo in apprensione gli abitanti della zona.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Udine e di Codroipo, che hanno dovuto lavorare per ore per spegnere l'incendio e bonificare l'area. Ingentissimi i danni, con più di 350 rotoballe di fieno che sono andate distrutte.