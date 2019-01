UDINE – Proseguono i controlli antidroga delle forze dell’ordine sul territorio di Udine. Nella giornata di sabato 5 gennaio, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Udine, hanno individuato un 36enne in possesso di due dosi di cocaina.

L’uomo, durante una perquisizione, è stato trovato con circa 5 grammi di droga. Per questo è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.