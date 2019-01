Bimbo investito mentre è in bicicletta: si cerca il pirata della strada

UDINE – Un bimbo di 10 anni che si aggirava all’interno dei vialetti dell’Ospedale di Udine con la sua bicicletta è stato urtato da un’auto. Il fatto si è verificato nei dintorni del padiglione 7 sabato sera poco dopo le 20. Il conducente che è finito contro il piccolo non si è fermato a prestare soccorso. Il bimbo invece è finito sull’asfalto ed stato soccorso dal personale del 118. Fortunatamente avrebbe riportato solo ferite lievi.

La Polizia cerca testimoni

La Polizia locale di Udine, intervenuta sul posto per i rilievi, è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per dare un nome al pirata della strada. Per questo gli agenti invitano chiunque abbia assistito ai fatti a mettersi in contatto con la Centrale operativa della Polizia Locale del comune di Udine al numero telefonico 0432 127 2329.