Doppio incendio a Remanzacco tra sabato e domenica: sul posto i Vigili del Fuoco

REMANZACCO – Doppio intervento, tra sabato sera e domenica mattina, a Remanzacco da parte dei Vigili del Fuoco di Cividale e Udine.

Il primo allarme è scattato alle 23 di sabato 5 gennaio per un incendio che ha coinvolto un locale adibito a deposito, isolato su tutti i lati. Al suo interno c’erano attrezzature e materiale vario, che è stato completamente distrutto dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito. La struttura, realizzata con pareti in blocchi di cemento e copertura in travi di legno, ha una superficie complessiva di circa 15 metri quadri. Si ipotizzano cause di natura accidentale.

Il secondo rogo è scoppiato attorno alle 11 in via Fratelli Stangaferro 4, nella frazione di Orzano. A essere avvolto dalle fiamme è stato un fabbricato di circa 100 metri quadrati adibito a deposito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine insieme ai volontari di Cividale.

L'incendio è stato causato da una pentola che si trovava sul piano di cottura alimentato a gpl. Anche in questo caso non ci sono stati feriti.