POVOLETTO – I carabinieri del Norm di Udine hanno salvato la vita a un uomo, cittadino italiano, che voleva togliersi la vita.

L’episodio è accaduto a Povoletto nel pomeriggio di sabato 5 gennaio. I militari dell’Arma, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono arrivati in prossimità di un cavalcavia riuscendo ad afferrare l’uomo appena in tempo per evitare che si gettasse nel vuoto.

L’uomo è stato quindi portato all’ospedale di Udine per gli accertamenti del caso.