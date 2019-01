Sclaunicco di Lestizza, a fuoco il tetto di un'abitazione

LESTIZZA - Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Udine sono state impegnate, dalla mezzanotte di sabato fino alle 3 di domenica mattina, per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione in via monte sabotino 3, a Sclaunicco di Lestizza.

Sono andati distrutti circa 30 metri quadrati di copertura con struttura portante in legno. La cause sono riconducibili a una canna fumaria collegata a una stufa a pellet che era stata accesa in serata. Con molta probabilità, come accade spesso in questi casi, il condotto di smaltimento dei fumi non era stato sufficientemente isolato nel tratto di attraversamento del tetto in legno.

L'allarme è stata dato da un vicino di casa che si era accorto della presenza di fiamme e fumo in copertura. I Vigili del Fuoco, dopo aver portato a termine le operazioni di spegnimento, hanno eseguito un accurato controllo per verificare che non vi siano combustioni in atto su elementi in legno del tetto.