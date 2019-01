Sbarra la strada al bus di linea: 27enne denunciato per interruzione di pubblico servizio

UDINE – E’ stato denunciato per interruzione di pubblico servizio il 27enne udinese che sabato 5 gennaio ha pensato bene di sbarrare la strada a un autobus di linea. Il giovane non solo ha bloccato il mezzo pubblico, ma ha costretto l’autista a far scendere tutti i passeggeri prima di dileguarsi in mezzo ai campi.

Coinvolto un bus della linea 4

E’ successo verso le 21.30 tra viale Divisioni Garibaldi e viale Afro a un bus Saf della linea 4. L’autista ha immediatamente avvertito i carabinieri, che in breve tempo sono giunti sul posto riuscendo a rintracciare il 27enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Udine per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Gesto apparentemente senza motivo

Ancora da chiarire cosa abbia spinto il 27enne a impedire il passaggio del bus.