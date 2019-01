Torviscosa in lutto per la morte della maestra Francesca

TORVISCOSA – Comunità di Torviscosa in lutto per la morte di Francesca Tassan Toffola, insegnante di scuola primaria scomparsa a causa di una grave malattia a soli 47 anni. La donna lavorava a Bagnaria Arsa ma era conosciuta in tutta la Bassa Friulana per il suo impegno a favore della scuola e del sociale, visto che è stata un’insegnante di sostegno.

La donna aveva scoperto di essere malata qualche mese fa e nonostante tutti i tentativi per sconfiggere il male, ha dovuto cedere in questi primi giorni del 2019. Il suo cuore ha smesso di battere sabato all’ospedale di Udine.

Lascia nel dolore una figlia sedicenne, i genitori e tutti i parenti. I suoi funerali saranno celebrati martedì 8 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Torviscosa.