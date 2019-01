Denunciato per aver rubato in chiesa, ci ricasca

ATTIMIS – E' riuscito a rubare all’interno della chiesa parrocchiale di Racchiuso di Attimis, ma le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciarlo. Per questo un 55enne è stato denunciato per furto aggravato oltre che per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

L’uomo non è nuovo a fatti di questo tipo, avendo già messo a segno una serie di colpi di questo tipo nei primi mesi del 2018, scassinando la cassetta delle offerte proprio nella chiesa di Racchiuso. Per questo non avrebbe potuto fare ritorno nel territorio di Attimis. Ora ci è ricascato, ma è stato di nuovo scoperto dai carabinieri della stazione di Faedis.