Sempre più soci e frequentatori al Circolo Burraco Udine: si inaugura la nuova sede

UDINE - Nuovo anno e nuova sede per il Circolo Burraco Udine, il più numeroso associato alla Federazione Gioco Burraco, che ne conta una quarantina in tutta Italia. Sorto nel 2012 dalle ceneri di un circolo precedente, ha visto incrementare i suoi iscritti in modo esponenziale partendo dai 24 soci iniziali fino a superare attualmente i 150, con 200 abituali frequentatori dei normali tornei e raggiungendo anche i 400 iscritti nei tornei federali e regionali, nei tantissimi organizzati per iniziative di solidarietà e beneficenza e in quelli estivi al Kursaal di Lignano Sabbiadoro. Il circolo ha finora condiviso la sede del circolo del Bridge di Udine, in vicolo Mels, che ora risulta insufficiente come spazi, visti i numeri. È stato un passo obbligato, quindi, cercare una sede più capiente, e ne è stata individuata una ampia, centrale e prestigiosa: l’attico di palazzo Chiurlo in piazzale Osoppo. La nuova sede sarà inaugurata sabato 12 gennaio alle 19.

L’apprezzamento dei soci è notevole perché vivono il circolo come un bene da curare e preservare e il direttivo, forte di questa stima e partecipazione, si è impegnato sempre di più per migliorare la qualità dell’offerta e la serietà del gioco. Il Burraco è diventato un fenomeno socioeconomico di una certa rilevanza: in tutt’Italia sono decine di migliaia le persone che vi si dedicano e i circoli presenti in quasi tutte le città rappresentano un eccellente punto di aggregazione per persone di diverse età e situazioni che vi trovano uno svago in grado di stimolare la memoria e la capacità strategica.

Anche a Udine è così. Peraltro, un notevole apprezzamento da parte dei frequentatori del circolo di Udine è dato dalla possibilità di partecipare anche a tornei nazionali, in location speciali, dove incontrare persone di tutte le parti d’Italia, e a soggiorni all’estero. I soci di Udine sono di tutte le età: anche se quella media si aggira sui 65 anni, ci sono dei giovanissimi (due neolaureati di 25 anni e altri trentenni) e due socie di 96 e 100 anni che giocano regolarmente al circolo.