Autoarticolato perde il controllo tra Manzano e Buttrio: bloccata la sr 56

MANZANO - Un autoarticolato con targa slovena ha perso il controllo, nella mattinata di martedì 8 gennaio, ostruendo la strada regionale 56 tra Manzano e Buttrio. Il mezzo, che viaggiava in direzione Udine, per cause in corso di accertamento, ha sbandato, con il rimorchio che è finito nella scarpata, ribaltantosi. La motrice ha finito per bloccare la carreggiata.

Per fortuna non ci sono stati feriti e nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro. Ci sono stati solo disagi alla circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.