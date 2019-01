Si è svegliata dal coma la bimba coinvolta in un incidente sugli sci a Sappada

SAPPADA - Si è svegliata dal coma Giada, la bimba di 9 anni coinvolta in un incidente sugli sci lo scorso 3 gennaio. La giovane sciatrice stava scendendo dalla pista nera durante un allenamento con il suo sci club quando si è scontrata con una collega 19enne.

Grande la gioia di famigliari e amici nel momento in cui Giada ha aperto gli occhi, dopo giorni di angoscia. Subito dopo l'incidente sulla neve, la bimba era stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine.

Per il personale del Santa Maria della Misericordia, che dallo scorso giovedì si sta prodigando per assistere la giovane sciatrice, la situazione è in netto miglioramento.