UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 9 gennaio, prevede, sulla zona montana, nella notte e di primo mattino, possibili nevicate, in genere deboli, soprattutto sulle zone a confine con l'Austria.

In mattinata cielo in prevalenza poco nuvoloso, probabilmente variabile al pomeriggio. In giornata non è del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio, anche nevoso, specie verso la costa e sul mare.

Sui monti in quota soffierà vento da nord da moderato a sostenuto.