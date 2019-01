Incidente stradale a Cividale: un'auto finisce ruote all'aria

CIVIDALE DEL FRIULI – Un incidente stradale si è verificato, nel primo pomeriggio di mercoledì 9 gennaio, in via Vecchia di Udine, in prossimità dell'incrocio di fronte al cimitero.

Probabilmente a causa di una mancata precedenza, due autovetture si sono scontrate e una si è finita ruote all’aria sulla carreggiata. Si tratta di una Citroen C3 con a bordo due persone, che dopo essere state soccorse dal personale del 118, sono state ricoverate per accertamenti negli ospedali di Udine e di Cividale del Friuli.

Sul posto intervenuti, oltre alla Polizia locale, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza die mezzi coinvolti nel sinistro. Il fatto è avvenuto attorno alle 14.