Sbaglia manovra e danneggia sette auto in sosta

UDINE – Ha avuto più problemi del previsto l’80enne che mercoledì pomeriggio, uscendo dalla sala Bingo di viale Palmanova con la sua auto, ha danneggiato in tutto otto vetture (compresa la sua Mercedes). Il fatto si è verificato verso le 16 davanti a una serie di testimoni rimasti esterrefatti per quanto accaduto. «Sembrava di essere all’autoscontro», ha raccontato uno di loro.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. L’uomo, residente a Campoformido, prima ha speronato un’auto in retromarcia, poi ha continuato a urtare pericolosamente altre vetture cercando una via d’uscita dal parcheggio. Sono stati alcuni dei presenti a intervenire riuscendo a togliergli le chiavi dal cruscotto prima dell’arrivo della Polizia locale.

L’uomo era in stato confusionale, e ora saranno gli agenti a verificare le cause dell’accaduto. E’ probabile che l’80enne abbia esagerato con l'alcol prima di salire in auto.