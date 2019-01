Camionista muore nella notte nell'area di servizio Fella

MALBORGHETTO-VALBRUNA - E' morto a poca distanza dal suo camion posteggiato nell'area di servizio Fella, lungo l'autostrada A23, probabilmente a causa di un malore. La vittima è un camionista tedesco di 54 anni.

Il fatto è avvenuto attorno alle 2 di notte di giovedì 10 gennaio, nell'area di servizio che precede l'uscita di Tarvisio, in direzione nord. L'uomo, da poco sceso dal mezzo pesante (si occupava si un trasporto eccezionale) si è accasciato finendo sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto anche la Polizia stradale di Amaro.