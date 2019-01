UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì 11 gennaio, prevede, su tutte le zone, in giornata cielo sereno o poco nuvoloso, sulla costa soffierà Bora moderata; in quota farà freddo, nonostante il sole.

Nelle ore notturne e di primo mattino maggiore nuvolosità per il passaggio di strati d'aria umida ad alta quota.