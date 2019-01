In banca con assegni rubati e contraffatti: nei guai una 26enne rom

UDINE – Ha cercato di farsi cambiare due assegni, risultati poi rubati e in parte contraffatti. Per questo una 26enne di etnia rom è stata denunciata per falsità in titoli di credito, sostituzione di persona e ricettazione dai carabinieri della stazione di Udine.

La donna è entrata in un istituto di credito della città con l’intenzione di farsi dare denaro in contanti al posto degli assegni del valore complessivo di 1.900 euro. Il personale della banca, però, non si è fatto ingannare e ha avvisato i carabinieri.