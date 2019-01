Guidava ubriaco e senza patente: denunciato 54enne

GEMONA – Non solo si era messo alla guida con un tasso alcolemico del sangue più che doppio rispetto al consentito, ma non aveva la patente. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Magnano in Riviera.

Nel corso di un controllo stradale effettuato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli alle 3.30 di giovedì, sulla statale 13 Pontebbana, è stata fermata un’auto con alla guida un 54enne di Gemona. I militari dell’Arma l’hanno sottoposto all’alcoltest, che è risultato positivo con un valore di 1.2 (il massimo consentito è 0.5).

Dagli ulteriori accertamenti è emerso come l’uomo non avesse mai conseguito la patente di guida. Il 54enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente non è stata sospesa, in quanto mai conseguita, e l’auto non è stata sequestrata in quanto non di proprietà dell'uomo ma di un suo amico.