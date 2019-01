Controlli straordinari in Borgo Stazione: 4 persone portate in Questura

UDINE - Controlli straordinari in Borgo Stazione da parte del personale della Questura di Udine e della Guardia di Finanza. Poco dopo le 15 di venerdì 11 gennaio, tre auto della Polizia di Stato, due delle Fiamme Gialle e una della Polizia locale hanno bloccato gli accessi a via Roma e via de Rubeis. Agenti in borghese e in divisa della sezione Volanti di Udine e del reparto anticrimine di Padova, coadiuvati da un'unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno perlustrato le strada di fronte alla stazione ferroviaria chiedendo i documenti ai passanti e setacciando i locali pubblici alla ricerca di droga.

Alla fine delle verifiche, durate più di un'ora, sono state arrestate 4 persone, portate in Questura per accertamenti. Si tratta di stranieri che non avrebbero potuto trovarsi sul territorio di Udine, già gravati di decreti di espulsione o allontanamento, oltre che di precedenti penali. Tre di questi sono stati trovati all'interno di un locale di via Roma specializzato nella somministrazione di kebab. Gli agenti coordinati dal commissario capo Francesco Leo hanno anche individuato della sostanza stupefacente (hashish) addosso ad alcuni richiedenti asilo.