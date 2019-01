UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di sabato 12 gennaio, prevede cielo variabile per probabili velature, che potranno essere temporaneamente anche spesse ad alta quota.

Nei bassi strati rimarrà invece aria più secca su tutte le zone. Lo zero termico in giornata sarà in lieve rialzo, oltre i 1.000 metri circa.