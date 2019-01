Doppio incidente in città: due persone ferite

UDINE – Doppio incidente, in città, nella mattinata di venerdì 11 gennaio. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale per accertamenti.

Il primo sinistro si è verificato alle 9.30 in viale Palmanova. A scontrarsi sono stati una Volkswagen condotta da un 23enne residente nella provincia di Venezia e una Suzuki condotta da un 57enne della provincia di Gorizia. Da quanto riferito dalla Polizia locale di Udine, intervenuta sul posto per i rilievi, le due vetture procedevano su viale Palmanova in direzione sud verso la periferie, quando per cause da accertare la Volkswagen ha tamponato la Suzuki. A restare ferito è stato il 57enne.

Il secondo incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in viale Venezia. In questo caso a scontrarsi sono stati una Bmw condotta da un 33enne e una Fiat Punto con a bordo un 23enne. Anche in questo caso i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale. A restare ferito è stato il 23enne.