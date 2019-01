Si fanno pagare per un motociclo venduto on line ma non lo consegnano: denunciati

BUJA – Ennesima truffa on line ai danni di un acquirente residente in Friuli. I carabinieri della stazione di Buja hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa in concorso un 42enne e un 60enne, entrambi residenti nella provincia lombarda.

I due, dopo essersi fatti accreditare la somma complessiva di 650 euro per la vendita on line di un motociclo, omettevano di consegnare quanto pattuito, rendendosi irreperibili. Per questo la persona truffata si è rivolta ai carabinieri, che dopo una breve indagine sono riusciti a risalire ai sedicenti venditori.