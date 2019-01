Fiamme nel vano scale di un condominio: sul posto i Vigili del Fuoco

UDINE – Le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine sono intervenute, nella mattinata di sabato 12 gennaio, per un incendio sviluppatosi nel vano scale di un condominio in largo delle Grazie numero 3.

Le fiamme si sono sprigionate attorno alle 6.30 in corrispondenza del vano dove sono collocati i contatori dell'energia elettrica dell'intero complesso condominiale, al piano terra. La combustione ha interessato i componenti in plastica dei quadri elettrici e delle relative apparecchiature, provocando un importante quantità di fumo e gas di combustione a tal punto da invadere completamente il vano scale. Nell'immobile ci sono 5 appartamenti distribuiti su due piani (piano primo e secondo piano), uno solo dei quali era occupato nel momento in cui si è sviluppato l’incendio.

I Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno rimosso buona parte dei componenti dell'impianto elettrico andati distrutti, nonché una parte del controsoffitto del vano scale. Successivamente hanno provveduto a verificare l'interno di ogni alloggio, per accertare che non vi fossero parti di impianto compromesse. L’intera struttura è rimasta quindi senza corrente elettrica, compreso la vicina pizzeria Vesuvio, in parte invasa dal fumo. Fortunatamente non ci sono stati danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L’intervento si è concluso attorno alle 9.