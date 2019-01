Immigrazione, Fedriga: «Aprire le porte ai migranti soluzione sbagliata»

UDINE - «Il superamento del modello di accoglienza diffusa è garanzia in primo luogo della sicurezza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma rappresenta al contempo fonte di tutela per quelle persone che hanno realmente diritto a essere ospitate dalla nostra comunità». Lo ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo stamane alla Scuola di Politica ed Etica Sociale dell'Arcidiocesi di Udine.

Aprire le porte ai migranti soluzione sbagliata»

«Aprire le porte in modo indiscriminato ai migranti - ha evidenziato Fedriga - è una soluzione sbagliata, tanto sotto il profilo politico quanto etico, perché presta il fianco a chi specula sul traffico di esseri umani e abbandona al proprio destino chi invece quel viaggio non è nemmeno riuscito a intraprenderlo». Il governatore ha quindi sottolineato l'importanza di «guardare avanti, a soluzioni diverse e più efficaci anche nel lungo periodo, quali la creazione di centri di protezione sulle rotte migratorie e il potenziamento degli investimenti nei Paesi di origine per favorire lo sviluppo e l'occupazione».

Priorità alla comunità locale

«Le poche risorse a disposizione - ha concluso Fedriga - devono essere utilizzate nel modo migliore, salvaguardando chi quei soldi li mette a disposizione, cioè la nostra comunità, e chi ne ha reale necessità».