UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 13 gennaio, prevede, al mattino probabilmente cielo in prevalenza poco nuvoloso, in giornata variabile e su pianura e costa, specie a est e dal pomeriggio, sarà probabile maggiore nuvolosità per la formazione di nubi basse.

L'atmosfera nei bassi strati, sarà in genere un po' più umida, con possibili foschie in serata sulla pianura.