Auto esce di strada e finisce ruote all'aria: illeso il conducente

MORTEGLIANO – Perde il controllo dell’auto, abbatte alcune piante di vigna e finisce fuori strada, cappottandosi. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica, attorno all’una, a Lavariano di Mortegliano, in via Aquileia. Per fortuna il conducente, un 34enne di Bicinicco, è riuscito a scendere autonomamente dall’auto, riportando solo qualche botta. E’ stato comunque preso in carico dal personale del 118 per le cure del caso.

Oltre all’ambulanza, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, che si sono occupati della messa in sicurezza della vettura, provvedendo anche a rimuovere dall’asfalto i pezzi della vettura. L’intervento si è concluso verso le 3 del mattino.