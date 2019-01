MARTIGNACCO – I carabinieri della stazione di Martignacco hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne, sorpreso a in un parco vicino alle scuole in attesa di qualche cliente.

Addosso al ragazzo sono stati trovati tre involucri contenenti complessivamente 96,76 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Il 18enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Udine.