Forte vento in arrivo sul Fvg: c'è l'allerta meteo della Pc

UDINE – Nuova allerta meteo della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, la numero 2 del 2019. A destare preoccupazione è il forte vento in arrivo sulla regione, e in particolar modo nell’area del Pordenonese e in Alto Friuli. Massima attenzione tra la mezzanotte di lunedì 14 gennaio e il mezzogiorno di martedì 15 gennaio, periodo durante il quale la Pc invita le squadre comunali a prestare la massima attenzione in caso di criticità che potrebbero presentarsi sul territorio.

Le previsioni della Pc Fvg

Nella giornata di lunedì 14, sulla zona montana soffierà vento forte o molto forte da nord o nord-ovest, specie in quota, con possibili raffiche intorno a 100 km orari; il vento sarà decisamente più moderato invece su pianura e costa. Di primo mattino in montagna saranno probabili nevicate, deboli o moderate, specie sui settori più a nord ed in quota a confine con l'Austria. In giornata miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso. Martedì 15 gennaio sulla zona montana soffierà probabilmente ancora vento da sostenuto a forte, ma solo ad alta quota sulle creste e sui settori più a nord.